Borzoli, impianto asfalti: nuova aspirazione per eliminare i disagi dei cittadini

"Modifiche all'impianto di aspirazione per mitigare i disagi dei cittadini di Borzoli". Ad annunciare la risoluzione di un problema che da tempo coinvolge i residenti della zona è Paolo Carissimo, capogruppo della Lega nel consiglio municipale Medio Ponente, che si è occupato dei problemi relativi all'impianto di produzione conglomerati bituminosi di Aster.

"Nel pomeriggio di giovedì 16 novembre 2023 ho incontrato l'ingegner Mauro Grasso di Aster a Borzoli. L'impianto di produzione degli asfalti creava da tempo disagi nei cittadini, che lamentavano rumori, fumi e odori. In estate avevamo già effettuato un sopralluogo dove era stato promessa una possibile soluzione, ora trovata con il nuovo impianto di aspirazione e con le nuove modalità di comunicazione con radioline all'interno. Abbiamo visionato carte, certificati e approvazioni e ora grazie all'intervento di Aster il problema dovrebbe essere risolto".

Carissimo conclude: "Ottima collaborazione con Aster e con il dottor Grasso, che ringraziamo per aver incontrato i cittadini raccogliendo le lamentale, dall'incontro fatto in estate le promesse fatte sono state mantenute e oggi sono stato invitato per verificarne i risultati. Un ringraziamento da parte mia e del Municipio".