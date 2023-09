Salone Nautico: attenzione ai borseggiatori, un arresto

Nella mattinata di giovedì 21 settembre 2023 un 28enne è stato arrestato dalla polizia per il reato di furto aggravato. "In occasione dell'avvio della 63esima edizione del Salone Nautico - spiega in una nota la Questura - aumentano le presenze in città e questo favorisce scippi e borseggi. Per questo motivo sono stati utilizzati i 'falchi' della squadra mobile, per il contrasto di questi reati".

Gli agenti hanno sorpreso l'uomo mentre, a una fermata del bus particolarmente gremita, sottraeva con destrezza lo smartphone a un'anziana che stava per salire con il marito sul mezzo di trasporto pubblico. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è stato subito fermato e trovato in possesso del telefono della donna, che non si era accorta del furto.

Il 28enne è stato quindi arrestato per furto pluri-aggravato e sarà sottoposto al processo per direttissima.