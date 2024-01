Sms Guido Rossa: consegnate le borse di studio agli studenti

Il 24 gennaio 2024, tra gli applausi dei lavoratori siderurgici e alla presenza delle autorità, sono saliti sul palco le studentesse e gli studenti assegnatari della borsa di studio Pino Lorusso messa a disposizione dalla Società di mutuo e soccorso Guido Rossa per essere premiati.

"Sono le figlie e i figli nostri ed è stato un momento significativo ed emozionante - commentano dalla Sms Guido Rossa -. Abbiamo scelto questa data per consegnare gli attestati perché siamo convinti che Guido Rossa avrebbe apprezzato questa iniziativa. L’importo della borsa di studio è tale da consentire la copertura delle tasse universitarie e del costo sostenuto per l’acquisto dei libri di testo per l’intero periodo di un corso di laurea triennale".

"I lavoratori - concludono dalla Sms Guido Rossa -, quando si organizzano e tra loro solidarizzano, possono contribuire a modificare, anche se solo in parte, un aspetto tra i più odiosi di questa società, che è quello della perpetua trasmissione delle diseguaglianze, una società dove i figli dei medici fanno i medici, i figli degli avvocati fanno gli avvocati e i figli degli operai fanno gli operai. Una grande soddisfazione che ripaga dell’impegno profuso i nostri militanti".

