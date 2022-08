Spari in aria per fermare i ladri: paura a Borgoratti

Attimi di paura nei pressi di Borgoratti, dove nella giornata di oggi, lunedì 8 agosto, la polizia locale ha sparato in aria due colpi di pistola per fermare una coppia di ladri.

I due - che avevano rubato uno scooter - quando hanno capito di essere stati scoperti sono scappati a piedi, e per indurli a fermarsi la polizia ha sparato due colpi in aria. Un'altra pattuglia della locale ha comunque poi intercettato i ladri, fermandone uno in via Donghi: si tratta di un minore, denunciato per furto in concorso. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.