Spaccia cocaina dai domiciliari, 53enne finisce in carcere

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 53enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Ieri, in tarda serata, i poliziotti dell’Upg sono andati a casa dell'uomo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, per verificare che fosse presente. L’uomo, fin da subito, si è mostrato particolarmente nervoso, atteggiamento che ha insospettito gli operatori inducendoli ad approfondire il controllo. Al termine dell’attività è stata sequestrata cocaina per un peso complessivo di 5,40 grammi suddivisa in tre involucri termosaldati, rinvenuti rispettivamente sul tavolo della cucina, nella tasca di una giacca e all’interno di un sacchetto della spazzatura. Trovati anche 2 bilancini di precisione, due coltellini multiuso, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché la somma di 525 euro nascosta all’interno di un armadio.

L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria, fermo restando che la responsabilità dell’arrestato sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.