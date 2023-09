Pit stop della droga in piazza: due arresti

Nel tardo pomeriggio di martedì, a seguito di numerose segnalazioni degli abitanti del quartiere di Borgoratti, nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato due cittadini italiani di 27 e 33 anni, per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Gli operatori, nel corso dei controlli nella zona di piazza Rotonda, dopo aver notato due auto sospette ferme in una poco visibile, hanno proceduto al controllo dei conducenti dei veicoli, che in quel momento stavano confabulando tra di loro con un voluminoso sacco in mano. A seguito del controllo, all’interno del sacco sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish e marijuana per quasi 5 chili di peso. Si stima che il prezioso carico avrebbe potuto fruttare ai due sino a 50mia euro di guadagno.

I due soggetti, fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati arrestati e al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portati in carcere.