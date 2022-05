Sfratto a Borgoratti: in casa un cane morto da giorni

Macabra scoperta per una pattuglia della polizia intervenuta a Borgoratti per uno sfratto esecutivo.

All'interno dell'appartamento, in via Premanico, il dirigente del commissariato Foce e l'ufficiale giudiziario hanno trovato un cane morto da giorni ma della proprietaria nessuna traccia.

Gli agenti hanno chiamato una ditta per il recupero dell'animale che è stato portato all'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria per stabilire le cause del decesso.

Nel frattempo lo sfratto è bloccato anche in attesa di rintracciare l'inquilina nonché padrona del cane abbandonato morto nella casa: per lei potrebbe scattare una denuncia per maltrattamento e abbandono.