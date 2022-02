Spaccio di droga, chiuso un panificio a Borgoratti

I poliziotti del Commissariato Prè hanno arrestato un cittadino nordafricano, personaggio di spicco nel panorama del traffico di stupefacenti in ambito genovese.

L’indagine è partita nel gennaio scorso quando, durante alcuni servizi di monitoraggio, sono stati notati dei consumatori di stupefacenti che si incontravano con il pusher, sempre vestito alla moda e che si muoveva a bordo di una Bmw cabrio di colore bianco.

L’arrestato oltre a rifornire insospettabili e selezionati consumatori di stupefacenti di “nicchia”, riforniva anche molti spacciatori operanti nel centro storico e nelle altre delegazioni di questa città.

Il pusher è risultato anche titolare di diverse attività commerciali, pertanto è stato pedinato nei suoi movimenti, sia vicino a casa sia nei suoi negozi, luoghi in cui gli investigatori sospettavano detenesse lo stupefacente. Di fatti, proprio sotto casa, l’uomo è stato visto armeggiare in un’auto parcheggiata e intestata ad una terza persona.

Una volta fermato, è stato trovato in possesso delle chiavi della vettura, al cui interno sono stati rinvenuti circa 4 chilogrammi di hashish.

A quel punto si è proceduto alla perquisizione dell’appartamento e delle attività commerciali, anche con l’auiuto delle unità cinofile della polizia di Stato.

In un negozio di Borgoratti, dentro uno zainetto nero sopra un frigo, è stata trovata altra sostanza stupefacente: due panetti di cocaina del peso totale di circa 2,5 chilogrammi, un sacchetto di eroina per un peso di circa 1 chilogrammo e hashish per un peso di circa 500 gr.

Nel corso dell’operazione è stata anche sequestrata la somma di 12.100 euro, ritenuta essere profitto della illecita attività.

L’uomo è stato portato nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.