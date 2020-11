Da anni picchia moglie e figlia, allontanato da casa

Nel pomeriggio di domenica 29 novembre 2020 i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno proceduto all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di un 56enne albanese. A richiedere l'intervento della polizia è stata la figlia maggiorenne dell'uomo, che, dopo essere intervenuta in difesa della madre picchiata dal padre, era stata a sua volta percossa.

Gli agenti hanno raggiunto in breve tempo il domicilio della ragazza, trovando una situazione apparentemente tranquilla, salvo una pentola rovesciata a terra e acqua sul pavimento, confermata dall'uomo che ha cercato di minimizzare i fatti, riferendo di una banale lite coniugale.

I volti spaventati delle due donne non hanno però convinto gli agenti, che le hanno accompagnate in ospedale, dove peraltro sono state medicate per contusioni agli arti, invitandole a raccontare quanto realmente accaduto. A quel punto, sentendosi al sicuro, le due hanno riferito di un trascorso tormentato da pesanti violenze fisiche e psicologiche, mai denunciate per paura di ritorsioni, la più grave accaduta circa tre anni fa ai danni della moglie che, a seguito di un calcio alla schiena, ha dovuto subire una delicata operazione.

Appresa la reale situazione e ritenuto imminente il pericolo di reiterate condotte criminose, i poliziotti hanno proceduto all'allontanamento d'urgenza dell'uomo dalla casa familiare.