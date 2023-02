S'intrufola in un bar e fugge in strada con la cassa tra le mani

Tenta il furto in un bar e scappa per la strada con la cassa in mano. È successo nella notte in via Borgoratti, intorno all'una e mezza, ed è stato arrestato dalla polizia un uomo di 55 anni per furto aggravato, denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Un residente della zona ha notato che un ladro si era intrufolato all'interno del bar 'Caffè e delizie' e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Due volanti della polizia si sono precipitate sul posto trovando il 55enne che si aggirava tra le auto posteggiate con la refurtiva di 30 euro e la cassa del locale ancora tra le mani.

L'uomo era riuscito a entrare nei locali dopo aver forzato la saracinesca, probabilmente con un tubo di metallo trovato poi all'interno del bar. Nelle tasche del ladro anche un coltello. Dopo l'arresto è stato portato negli uffici della Questura, sarà processato per direttissima.