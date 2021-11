Cinghiale investito rimane tre giorni morto in strada a Borgoratti

Mercoledì scorso un cinghiale è stato investito a Borgoratti ed è rimasto in strada morto per tre giorni. Sono stati i residenti a chiamare la polizia locale ma la ditta incaricata è arrivata soltanto ieri sera per rimuovere il cadavere.

Il cucciolo di sei mesi, che è stato colpito da un'auto in via Cadigara ha avuto una fine terribile: "Nell'attesa le macchine in coda gli sono passati sopra senza un minimo di pietà - racconta la residente Denise Calabrò - l'animale è stato spostato a braccia dal ragazzo che era alla guida e da un abitante della zona".

La strada confina con un boschetto dove vivono gli ungulati e dove, da tempo, è aperto un cantiere: "I lavori non sono mai finiti - continua Denise - avevamo chiesto al Comune di chiudere i varchi del bosco perchè le auto non rispettano sempre i limiti di velocità in quel punto e possono schiantarsi contro i cinghiali che escono dalla zona verde, ma niente è stato ancora fatto".