Insetti e sporcizia, Asl fa chiudere supermercato

Un'ispezione dell'Asl, effettuata mercoledì 26 giugno in seguito alla segnalazione di un cliente, ha portato alla chiusura del supermercato Basko in via Posalunga a Borgoratti. Il punto vendita era comunque destinato ad abbassare per sempre la saracinesca in quanto si trasformerà in Ekom, insegna discount dello stesso gruppo.

Mercoledì 26 giugno 2024 gli ispettori hanno riscontrato la presenza di insetti nel punto vendita e così è stata disposta la chiusura fino ad avvenuta disinfestazione. Il responsabile del negozio rischia una pesante sanzione.

Per l'estate dunque il supermercato rimarrà chiuso e riaprirà solo a settembre quando verranno terminati i lavori e inaugurati i locali nella loro veste sotto l'insegna Ekom. Per i residenti una buona notizia da una parte, visto che la nuova insegna offre prezzi più vantaggiosi, ma un notevole disagio per oltre due mesi.

Per quanto riguarda il personale, questo verrà ricollocato in altri punti vendita della stessa catena.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp