Il suo cane morde una bimba, arrestata dai carabinieri

Nel quartiere di Borgoratti, all’interno di un bar in piazza Rotonda, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto una donna responsabile di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti per sedare una lite scoppiata quando il cane di proprietà della donna ha morso una bambina di sei anni alla pancia, successivamente ricoverata al Gaslini, dove i medici le hanno dato una prognosi di sette giorni.

La donna, in evidente stato di ubriachezza, ha aggredito verbalmente e fisicamente i militari e opposto resistenza all’identificazione. L’arrestata, portata nel carcere di Pontedecimo, dovrà rispondere anche dei reati di lesioni e malgoverno di animali. Il pitbull è stato portato nel canile Monte Contessa dove resterà in osservazione per morsicatura.