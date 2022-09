Cane morde bambina alla pancia, in codice giallo al Gaslini

Una bambina è stata morsicata alla pancia da un cane sfuggito ai proprietari.

É successo alle 20.30 circa del 6 settembre di fronte a un locale di piazza Rotonda a Borgoratti. Sono intervenuti i carabinieri, l'ambulanza e la Croce gialla soccorso animali.

La piccola è stata ricoverata in codice giallo al Gaslini dove è stata medicata per la morsicatura per fortuna non arrivata in profondità.



Il cane, un pitbull, è stato preso in custodia dai volontari della Croce Gialla e trasportato al canile municipale di Monte Contessa dove rimarrà in osservazione.



Le indagini sono state avviate dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di forte San Giuliano che hanno interrogato i due padroni del cane che erano visivamente agitati. Per questo saranno avviati accertamenti anche per stabilire le condizioni psicofisiche dei due.