Portico a rischio crollo: verrà posizionata una struttura metallica, annullato slalom automobilistico

In seguito al sopralluogo di venerdì 14 luglio dei tecnici specializzati Anas presso il portico di Borgonovo Ligure, chiuso per motivi di sicurezza, è stato deciso di posizionare, in via provvisoria, una struttura metallica atta a garantire il passaggio in sicurezza del volto, pur con qualche limitazione d'ingombro massimo. Questo consentirà il ripristino del passaggio veicolare in tempi brevi.

Nel frattempo, per agevolare il percorso da è per la costa, viste le problematiche della strada di Semovigo, che rimane comunque un'opportunità, sarà anche organizzata la viabilità sul versante Dorbora - Chiapparino - Costa del Canale, istituendo sensi unici.

Chi scende verso Chiavari potrà salire verso Chiapparino, in senso unico, percorrendo la strada che inizia al confine con Mezzanego, oppure dalla trattoria Marchin. Giunti a Chiapparino si svolta verso Chiavari su strada a doppio senso fino a Costa del Canale.

Per chi sale da Chiavari, a Costa del Canale prendere la stessa strada in senso inverso fino a Chiapparino e da lì proseguire in senso unico a scendere, fino alla statale località Filanda. Questo ultimo tratto non è asfaltato. Il Comune di Borzonasca raccomanda prudenza e rispetto dei limiti di velocità.

La Città Metropolitana di Genova ha predisposto un'ordinanza, che impone l'istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sull'intero percorso della Strada Provinciale 37 di Semovigo. Il servizio Viabilità della Città Metropolitana di Genova ha predisposto sul posto la segnaletica indicante il percorso alternativo e le limitazioni presenti.

Contestualmente, per quanto riguarda lo slalom automobilistico '15° Slalom Favale - Castello' previsto domenica 16 luglio 2023, la Città Metropolitana di Genova ha revocato la precedente autorizzazione all'evento, in quanto la Sp 23 della Scoglina, interessata dal passaggio della gara, costituisce un percorso alternativo atto a garantire i collegamenti tra le vallate e pertanto deve esserne assicurata la piena transitabilità.

Pur nella consapevolezza dell'importanza dell'evento sportivo è stata ritenuta prioritaria l'esigenza della mobilità dei cittadini. A seguito dell'istanza della Città Metropolitana, la Prefettura di Genova ha disposto con proprio provvedimento la revoca della prevista chiusura della SP23 della Scoglina dal Km 6,950 al Km 13,000 dalle ore 8 alle ore 18, ricadente nel Comune di Favale di Malvaro, per il giorno 16 luglio 2023.