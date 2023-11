Sgomberato alloggio occupato in Borgo Incrociati

Nella mattinata di mercoledì 22 novembre 2023 la polizia locale ha sgomberato un'abitazione occupata e in condizioni di grave degrado in piazza Raggi, nella zona di Borgo Incrociati. A renderlo noto è il presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Angelo Guidi.

"Grazie come sempre - dichiara Guidi - al prezioso lavoro di donne e uomini della polizia locale del terzo distretto, che, insieme al reparto Sicurezza Urbana, hanno effettuato un delicato intervento stamane in piazza Raggi dove hanno liberato un immobile occupato e in condizioni di grave degrado".

La zona è frequentata anche dai turisti, che risiedono nelle molte case vacanza presenti nei dintorni. Sovente gli ospiti, nelle loro recensioni, fanno notare la presenza di soggetti, sovente ubriachi, che contribuiscono ad alimentare il degrado della zona, tema sollevato anche dai commercianti.