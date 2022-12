"Non ci pagano da mesi", operai salgono su una gru e minacciano di buttarsi

Giornata movimentata nella zona di Borgo Incrociati dove alcuni operai hanno protestato a gran voce per il mancato pagamento degli stipendi, due di loro sono anche saliti in cima a una gru minacciando di lasciarsi cadere. Ampio il dispiegamento di forze tra matino e pomeriggio.

Intorno alle ore 9:30 di lunedì 19 dicembre 2022 uno dei lavoratori, originario dell'Iraq, è salito sopra a una gru del cantiere nei pressi dell'ex palazzo delle Poste, al centro dei lavori di riqualificazione per diventare la nuova sede dell'Iren, e ha attirato l'attenzione minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto. Tempestivo l'intervento dei pompieri e delle forze dell'ordine: dopo una breve trattativa l'operaio è stato convinto a scendere dal mezzo di lavoro.

L'allarme sembrava rientrato e la situazione tornata alla calma, ma intorno alle 13 un altro operaio, originario dell'Iran, è salito sopra alla gru ripetendo la protesta. Alle finestre del palazzo i colleghi al lavoro, ancora con i caschetti in testa, parlano con l'uomo per convincerlo a scendere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo Saf e l'autoscala, i carabinieri del nucleo radiomobile e gli agenti della polizia locale che si stanno occupando della viabilità. Intorno alle 14:30 è intervenuto il negoziatore dei carabinieri, l'uomo sulla gru ha chiesto una giacca per ripararsi dal freddo.

Un collega racconta a GenovaToday: " Non è pagato da mesi, le persone devono sapere in che condizioni lavoriamo, siamo davvero disperati". Secondo quanto raccolto il secondo lavoratore salito sulla gru avrebbe avuto un grave incidente a una mano in cantiere, ma avrebbe comunque continuato a lavorare, a causa degli stipendi non pagati avrebbe perso la casa e sarebbe finito a dormire in strada. Si tratterebbe di ditte che lavorano in appalto che, secondo quanto riferito dai lavoratori, non pagherebbero gli operai da tre o quattro mesi.

Notizia in aggiornamento