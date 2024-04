"Pensiamo di andare a forte Begato con la funivia e non riusciamo ad aggiustare un ascensore"

In assenza dell'assessore Matteo Campora, è stata Marta Brusoni a dare una risposta al consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco De Benedictis, che, in occasione della seduta del consiglio comunale di giovedì 4 aprile, ha chiesto delucidazioni sugli ascensori tra piazza Raggi e corso Montegrappa nella zona di Borgo Incrociati.

"Considerato che tra corso Montegrappa e piazza Raggi è stato realizzato un ascensore con due cabine per facilitare il percorso verso la stazione e la metro e viceversa - ha detto De Benedictis -, visto che da tempo l’ascensore di sinistra non funziona e quello di destra ogni tanto si blocca; si chiede alla giunta quando sarà ripristinata la funzionalità di entrambe le cabine e se è previsto un intervento manutentivo che garantisca la riparazione del mancorrente e la continuità del servizio".

De Benedictis ha concluso il suo intervento con la frase riportata nel titolo, quindi la parola è passata all'assessore Brusoni. "Da parte di Amt è arrivata la conferma che gli interventi sono in corso proprio in questo momento - ha spiegato -, anche se purtroppo sono interventi che necessitano la sostituzione di alcune componenti tecniche, che non consentiranno al servizio di ripartire in giornata".

"Non appena arriveranno i componenti - conclude Brusoni - tutto riprenderà come di consueto. Anche l'assessorato competente se ne farà carico, perché sappiamo quanto sia importante e necessario far riprendere nel minor tempo possibile il servizio. Avviseremo i cittadini, coi quali ci scusiamo per il disagio. Riferirò anche all'assessore Campora, che, sono certa, sia consapevole della necessità di un celere ripristino".

