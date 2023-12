Furbetti della differenziata, scatta l'allarme: "Conferimento rifiuti totalmente fuori controllo"

Non usa mezzi termini l'amministrazione di Ronco Scrivia per descrivere "indecorosa" e "completamente fuori controllo" la situazione della raccolta differenziata a Borgo Fornari a pochi giorni da Natale.

In particolare in piazza II Giugno è da giorni che la situazione è insostenibile, con cumuli di sacchi gettati fuori dai cassonetti.

Il Comune ha attivato la polzia locale sia con presidi in loco sia con la videosorveglianza, e sono già state individuate alcune persone che hanno conferito i loro rifiuti in maniera non appropriata e si è dato corso alle prime conseguenti attività di accertamento: "Abbiamo anche richiesto ad Amiu Genova Spa di mettere in campo iniziative che possano portare aa una soluzione del problema" precisa l'amministrazione.

La stessa Amiu però "ci ha rappresentato che la percentuale di raccolta dei rifiuti a mezzo del sistema porta a porta dei residenti nella frazione di Borgo Fornari risulta molto distante da quella prevista; molti concittadini non utilizzerebbero questo sistema bensì quello del conferimento nelle isole di prossimità".

Isole che però non sono pensate per accogliere anche i rifiuti di chi dovrebbe conferire in altro modo "Questa situazione pregiudica in maniera considerevole l’esito del sistema di raccolta differenziata che risulta sovraccaricato per la parte residuo, secco e organico". Il Comune, nelle prossime settimane, fisserà incontri sia con gli amministratori di condominio di Borgo Fornari che con la popolazione.