Entra in farmacia e ruba trecento euro, ma viene ripreso dalla telecamera

È entrato come un cliente qualsiasi ma poi si è sporto sul banco e ha arraffato i soldi della cassa. Erano le 19 e in quel momento al bancone della farmacia di via Pastorino a Bolzaneto non c'era nessuno.

Il malvivente è stato però visto dal titolare che ha chiamato il 112 e nell'attesa ha fatto il conto dell'ammanco: oltre trecento euro in contanti.

Dopo una perlustrazione nei dintorni, gli agenti di polizia non hanno trovato il ladro e sono tornati in negozio per acquisire le immagini di videosorveglianza interna. Dai frame catturati sarà, forse, possibile risalire all'identità del ladro.