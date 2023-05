Noleggiano auto di lusso, ne denunciano il furto e le rivendono

I carabinieri della stazione di Pegli, in collaborazione con le stazioni di Campo Ligure e di Voltri, al termine di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà tre italiani di età compresa tra i 55 e i 25 anni per falsa attestazione e appropriazione indebita di autovetture di una società di noleggio, avente sede a Bolzano.

I tre, in differenti momenti, dopo aver noleggiato alcune autovetture, ciascuna del valore di circa 40mila euro, non le hanno restituite al termine della scadenza del contratto di locazione, denunciandone falsamente il furto.

A seguito di indagini, è stato verificato che le autovetture erano state dai tre vendute e reimmatricolate in Francia, dove i militari sono riusciti a individuarle e recuperarle.