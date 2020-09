Si allontana dall'ospedale, ritrovato lungo i binari della ferrovia

Si era incamminato lungo i binari della ferrovia oltre la stazione di Bolzaneto quando è stato notato dal macchinista di un treno che proveniva nel senso di marcia opposto, sul binario adiacente. Non si è probabilmente reso conto del pericolo che stava correndo un anziano signore di 87 anni che venerdì scorso si è allontanato dall'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove era stato accompagnato il giorno prima dal figlio per un lieve malore.

Gli agenti della polizia ferroviaria di Sampierdarena, dopo aver fatto bloccare la circolazione ferroviaria in entrambi i sensi, sono riusciti a raggiungere l'uomo lungo la linea ferrata e ad accompagnarlo in stazione, fuori pericolo. Agli agenti l'anziano, in evidente stato confusionale, ha riferito di essersi incamminato lungo la linea della ferrovia con l'intento di rientrare a casa.

La polizia è riuscita a risalire al figlio, comunicandogli il ritrovamento del genitore, che è stato riaffidato alle cure dei sanitari.