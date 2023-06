Rissa tra famiglie di origini sinti, ferito anche un minore

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato solo i feriti, mentre gli altri partecipanti alla rissa si erano già dileguati. I militari stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e nelle prossime ore potrebbero scattare i primi provvedimenti.

Il bilancio dei feriti parla di tre persone portate in ospedale, tra cui un minore, condotto al Gaslini. Sono le 21 di domenica 4 giugno 2023 quando al 112 arriva una chiamata per una rissa in piazzale Gerolamo Cassissa nel quartiere di Bolzaneto.

Sul posto, oltre ai carabinieri, intervengono l'automedica Golf 4 e due ambulanze, della Croce Oro di Manesseno e della Rosa Rivarolose. I feriti sono stati portati in ospedale due in codice giallo, al Villa Scassi e al Gaslini, e uno in codice bianco al Villa Scassi.

Le persone coinvolte apparterebbero a due famiglie di origini sinti. Nel caso in cui i feriti venissero refertati con più giorni di prognosi, i carabinieri potrebbero procedere d'ufficio. Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire i contorni dell'accaduto.