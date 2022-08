Rifiuti abbandonati in via Rinaldo Enrico, la risposta di Amiu

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la segnalazione di un lettore, relativa a una situazione di abbandono rifiuti in via Rinaldo Enrico a Bolzaneto. Amiu ha fornito alcune spiegazioni alla redazione di Genova Today.

"In riferimento alla segnalazione del signor Paolo, che evidenziava l’abbandono di detriti in via Rinaldo Enrico, Amiu specifica che il servizio di bonifica dell'area è stata affidata ad una ditta esterna specializzata in questo genere di rimozioni. Tale procedimento deve rispettare un iter con test specifici per identificare, ad esempio, se i materiali depositati contengono amianto o altri componenti pericolosi. Ad ogni modo la ditta ha assicurato che l’intervento sarà eseguito in tempi rapidi".

"Per quanto riguarda il servizio di rimozione ingombranti - prosegue Amiu - precisiamo che la frequenza è bisettimanale e risulta regolare. Purtroppo il fenomeno dei rifiuti abbandonati, a causa di comportamenti scorretti da parte di alcuni cittadini, vanificano il lavoro svolto dagli operatori e costringono l’azienda a continui interventi straordinari, con utilizzo di mezzi e personale sottratti ad altri servizi utili per la città".