Furgone carico di ricambi auto abusivi fermato in porto dalla guardia costiera

Gli uomini della guardia costiera di Genova e quelli dell’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno fermato un furgone nel porto di Genova carico di parti e ricambi usati per auto, trasportati senza alcuna precauzione, bonifica e documentazione che ne attestasse l’origine e la tipologia dei materiali.

Il mezzo, diretto all’imbarco per il Marocco, era condotto da un cittadino extra-comunitario e proveniva dalla provincia di Lecce.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e il conducente segnalato all’autorità giudiziaria per i reati di traffico e gestione illecita di rifiuti pericolosi e per l’introduzione nel porto di Genova di merci pericolose e non autorizzate. Il conducente è stato, inoltre, sanzionato per varie violazioni al codice della strada: sovraccarico, mancata revisione del mezzo e la condotta di un veicolo sospeso dalla circolazione.

Le indagini hanno anche consentito di individuare un secondo mezzo utilizzato dallo stesso soggetto, intercettato e sequestrato dalla Guardia Costiera a Bolzaneto. Anche in questo caso il furgone era pieno di rifiuti.