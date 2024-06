Bolzaneto: nuova vita per area giochi e campo sportivo, le foto del prima e dopo

Un'area gioco inclusiva in piazza Rissotto e il restyling del campo sportivo di Villa Carrega. Si sono conclusi tra fine di maggio e inizio giugno i lavori di riqualificazione di due importanti spazi di aggregazione nel quartiere di Bolzaneto.

La nuova area gioco inclusiva di piazza Rissotto

Il lavoro sull’area gioco di piazza Rissotto, progettata dall’ufficio verde pubblico del Comune di Genova nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione di nuove aree gioco inclusive sul territorio cittadino, ha visto il totale rifacimento della pavimentazione antitrauma al fine di rendere sicuro l’utilizzo delle attrezzature esistenti e creare nuove attività ludiche con le quali rendere lo spazio stimolante e inclusivo.

Rimosso il gioco a molla danneggiato e sostituito il gioco a molla obsoleto con un gioco 3D in Epdm (tipo di gomma sintetica con buone proprietà di resistenza agli agenti atmosferici, all’ozono e all’acqua) a forma di sole, costituito da una scocca di vetroresina rivestita da gomma antitrauma e fruibile dai bimbi di tutte le età.

In gomma colorata 100% Epdm la nuova pavimentazione antitrauma, con colorazioni in contrasto interessanti e percepibili anche da bimbi daltonici e ipovedenti. Nella pavimentazione sono stati inseriti dei giochi a intarsio con forme, colori vivaci e a contrasto, incoraggiando i bimbi a inventare allenando la motricità, le abilità, l’immaginazione e l’apprendimento. Realizzati anche un cerchio cromatico per la comprensione dei colori primari, il gioco del pampano, le lettere dell’alfabeto e l’arcobaleno. I lavori sono costati 16mila euro.

Restyling campo sportivo di Villa Carrega

La riqualificazione del campo sportivo di Villa Carrega, attuata attraverso l’accordo quadro Vallate Genovesi, ha consentito di rifunzionalizzare un’area originariamente utilizzata per il pattinaggio adibendola a campo polifunzionale per calcio a 5 e basket. I lavori hanno visto la creazione di una rete sportiva perimetrale, l’installazione di due porte da calcetto, la predisposizione di un canestro fisso e la realizzazione delle strisce di delimitazione dei due campi non regolamentari, senza impedire la fruizione del giardino limitrofo. Una circostanza, quest’ultima, che ha imposto un ridimensionamento “proporzionato” delle dimensioni dei campi da gioco. Garantite inoltre, per ragioni di sicurezza, una fascia di rispetto di circa 0,85 m sul fondo e un’altra di 1,70 m sulla fascia laterale del campo da calcio.

La nuova rete ha la funzione di trattenuta dei palloni e, soprattutto, di protezione dei manufatti limitrofi, vincolati e riconosciuti di interesse storico-culturale. Tra gli altri interventi, si ricordano la realizzazione di un cancello di accesso carrabile e la totale pitturazione del campo da gioco con il colore originario. L'intervento è costato 25mila euro.

Per il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi "sono due interventi importanti, mirati a restituire al territorio di Bolzaneto, della Valpolcevera e di tutta la città aree gioco preziose per l’aggregazione, la socializzazione e lo svago dei più piccini". Il consigliere delegato in materia di tutela e sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua aggiunge: "I lavori sono la concreta testimonianza di un’amministrazione comunale attenta alle esigenze delle periferie".

