Bolzaneto, 62enne ucciso in appartamento. Il figlio: «L'ho colpito io»

Come e perché è morto Pasquale Scalamandré, e cosa è successo esattamente nell’appartamento di via Garrone in cui vivono i due figli? La Squadra mobile di Genova, guidata dal dirigente Stefano Signoretti, sta continuando a indagare sull’omicidio del 62enne ucciso a martellate a Bolzaneto lunedì sera.

A chiamare il 112, intorno alle 19.30, è stato il figlio maggiore, Alessio, 28 anni: «Venite, ho colpito mio padre». Una volta arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, e gli agenti delle Volanti sono stati raggiunti dagli investigatori della Mobile. In casa era presente anche Simone, 20 anni, che con il fratello vive nell’appartamento di via Garrone.

Le indagini della polizia hanno portato alla luce un provvedimento emesso dal tribunale nei confronti della vittima, cui un giudice aveva intimato di non avvicinarsi ai figli: Scalamandrè li maltrattava da tempo, e lunedì sera ha violato il divieto di avvicinamento presentandosi all’appartamento, come riferito anche dal figlio maggiore all'operatore del 112 che ha risposto alla sua telefonata.

I due ragazzi sono stati portati in questura e interrogati. Stando a quanto riferito dai due ragazzi, il 62enne si era presentato a casa per chiedere di ritirare la denuncia presentata insieme con la madre, la situazione è sfuggita al controllo e ne è nata una lotta terminata quando il maggiore dei due figli ha afferrato un mattarello e lo ha colpito più volte. Il mattarello è stato trovato nell'appartamento, sporco di sangue, insieme con un cacciavite.

Il 28enne è stato arrestato per omicidio aggravato, in concorso con il fratello minore, segnalato in stato di libertà.