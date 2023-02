Cade da un'impalcatura, morto sul colpo

Tragedia a Genova nel quartiere di Bolzaneto. Un uomo di 56 anni, Giuseppe Pisano, è caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa sei metri ed è morto sul colpo. I mezzi del 118, automedica Golf 2 e ambulanza della Croce Bianca Valsecca, sono intervenuti sul posto poco dopo le 11 di mercoledì 1 gennaio 2023.

Secondo quanto ricostruito finora sulle dinamiche dell'incidente, l'uomo era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione per un parente e si accingeva a tinteggiare la facciata della villetta. Il medico ha provato a rianimare il 56enne, ma i tentativi si sono rivelati purtroppo inutili e non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche la polizia per le indagini del caso, così come gli ispettori Psal. Giusto ieri la Cgil ha fornito i dati pubblicati dall'Inail ed elaborati da Marco De Silva, che svelano come le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2022 sono state 28.110, in aumento di 9.245 unità pari al +49%.