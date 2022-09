Tensione al capolinea del bus, "parti o ti 'scoppio' il vetro"

Ancora momenti di tensione su un autobus in servizio notturno. È successo domenica 4 settembre 2022 intorno alle 23.50 al capolinea di Bolzaneto della linea 670 in via Costantino Reta.

"Un uomo senza mascherina e con sigaretta accesa - racconta Roberto Piccardo, dirigente sindacale Ugl Fna - è salito a bordo e si è subito spinto a insultare l'autista, non solo sono partite le minacce se non fosse partito immediatamente perché aveva fretta, ma gli ha mostrato gli anelli sulle nocche con i quali gli avrebbe a suo dire 'scoppiato' il vetro del posto guida".

"L'autista ha utilizzato il tasto di emergenza e fortunatamente il soggetto è sceso subito dopo. Speriamo che si riesca a risalire all'identità dell'uomo per procedere a denuncia. Ogni giorno la stessa storia, per questo sabato 8 ottobre faremo come Ugl Fna uno sciopero di 24 ore", conclude il sindacalista.