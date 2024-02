Stacca le placche antitaccheggio e tenta il furto da 1.300 euro

Un 36enne originario della Tunisia è stato sorpreso a rubare all'interno di un negozio di Bolzaneto ed è stato arrestato. L’uomo è stato notato dal personale di vigilanza mentre staccava i dispositivi antitaccheggio cercando di portare via merce varia del valore totale di 1.300 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il ladro e restituito la merce ai legittimi proprietari.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato anche altre persone: un 25enne nel centro storico di Genova per aver opposto resistenza a un controllo dopo essere stato trovato con dosi di droga in tasca, un 40enne albanese a Serra Riccò che dovrà scontare una pena oltre due anni nel carcere di Marassi per un cumulo relativo a reati contro la persona.

A Chiavari, infine, è finito in manette un ecuadoriano di 33 anni in esecuzione al decreto emesso dall’ufficio di sorveglianza di Genova, che ha disposto la sostituzione della misura cautelare della detenzione domiciliare con la custodia in carcere. L’uomo dovrà scontare una pena di cinque mesi a Marassi per violenza privata ed evasione. Il provvedimento è scaturito dalle numerose violazioni alle prescrizioni della misura alternativa.

