Cercano di rubare sulle auto parcheggiate e le danneggiano: due ragazzi denunciati

Si erano introdotti nei parcheggi privati di alcuni condomini della zona di Bolzaneto dove avevano tentato di aprire alcune auto, danneggiandole. Ma erano stati scoperti dai residenti che avevano chiamato il 112.

Così due giovani stranieri, un 23enne originario del Marocco e un 28enne della Turchia, entrambi irregolari sul territorio italiano, sono stati denunciati per furto, danneggiamento e violazione di domicilio al termine di indagini e accertamenti.

I cittadini che avevano visto i due all'opera avevano immediatamente chiamato i carabinieri, che erano intervenuti fermando i ragazzi poco lontano dal condominio: questa vicenda conferma ancora una volta - sottolineano i militari - l'importanza fondamentale della richiesta di intervento da parte delle persone che, nel momento in cui assistono a un reato o si sentono semplicemente insospettivi da una situazione, anche se non sono direttamente coinvolte, sono invitate a contattare sempre il 112. In questo modo si potranno prevenire reati più gravi e assicurare i malviventi alla giustizia.