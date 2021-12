Sorpresi a rubare 1.500 euro di pinoli, denunciati dalla polizia

A Genova i pinoli sono una cosa seria. Farli sparire la vigilia di Natale poi, quando si preparano gli ultimi pandolci bassi è un reato. Un reato di fatto.

Due rumeni poco più di ventenni hanno rubato un centinaio di confezioni di pinoli, e altra merce, per un valore complessivo di 1.500 euro. Il furto è avvenuto ieri sera alle 19.30 all'Ipercoop di Bolzaneto. Con il bottino nascosto in tasca e nelle borse, i due hanno tentato la fuga da una porta di sicurezza non allarmata ma sono stati intercettati dalla vigililanza.

L'agente, nel tentativo di trattenerli, è stato aggredito motivo per cui, all'arrivo delle volanti della polizia, i giovani sono stati denunciati per rapina.