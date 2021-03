Bolzaneto, brucia un capannone: aria irrespirabile in Valpolcevera

Per causa ancora da chiarire ha preso fuoco nella notte un capannone contenente merci varie a Bolzaneto in via Romairone: vigili del fuoco al lavoro

Per cause ancora da chiarire ha preso fuoco nella notte, intorno alle 23 di martedì 2 marzo 2020, un capannone contenente merci varie a Bolzaneto in via Romairone.

Sul posto sono impegnate da questa notte varie squadre dei vigili del fuoco di Genova, supportate anche da una squadra arrivata da Savona. I pompieri stanno operando attaccando l'incendio con liquido schiumogeno; una parte del capannone è crollata a causa del forte calore sviluppatosi.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni alla sruttura sono ingenti. Inoltre l'aria sembra essere davvero irrespirabile in zona, ma anche in tutta la Valpolcevera, molti lettori hanno segnalato una forte puzza di gomma bruciata soprattutto tra Bolzaneto, Begato e Rivarolo. In mattinata il forte odore è stato segnalato anche tra Sampierdarena e Cornigliano.