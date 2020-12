Camper in fiamme rischia di esplodere, intervento dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di venerdì 11 dicembre 2020 i vigili del fuoco di Bolzaneto, con l'appoggio di una squadra della sede centrale, sono intervenuti in via Sardorella per l'incendio di un camper.

Il pronto intervento ha permesso di evitare che le bombole di Gpl all'interno esplodessero ma il mezzo è andato completamente distrutto. Fortunatamente nessuna persona ha avuto danni.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale e quella di Stato e sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.