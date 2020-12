Ruba furgone con i pacchi di Natale, denunciato “Grinch” genovese

Ha visto un corriere scendere dal furgone per fare una consegna e non ci ha pensato due volte: come il celebre personaggio del Grinch, deciso a rubare il Natale, un 39enne genovese è salito a bordo ed è partito, portandosi via decine di pacchi contenenti acquisti natalizi da consegnare.

È successo intorno all’ora di pranzo di martedì in via Custo, a Bolzaneto. L’uomo ha notato il corriere scendere velocemente dal furgone lasciando le chiavi sopra per una consegna e in pochi secondi si è messo al volante sgommando via. Il corriere ha subito chiamato il 112 segnalando quando accaduto, e il gps a bordo ha fatto il resto: gli agenti delle Volanti sono arrivati in via Nostra Signora della Guardia, dove il furgone si era fermato, e lo hanno visto contro un palo, dove evidentemente il conducente si era andato a schiantare nella fretta di scappare.

Il 39enne è stato fermato, ma a bordo non c’erano più i pacchi. Controllando il gps, i poliziotti si sono accorti che aveva però fatto una sosta in via dei Molinussi e si sono spostati lì, dove hanno trovato una cascina abbandonata e all’interno tutti e 54 i pacchi rubati. L’uomo è stato denunciato, i regali restituiti al corriere, insieme con il furgone, per essere finalmente consegnati.