Barista derubata del telefono, lo fa squillare e trova il ladro

La dipendente di un bar di via Pastorino a Bolzaneto, mercoledì 17 marzo 2021, mentre era al lavoro, ha subito il furto del proprio cellulare. La donna, visionando le immagini delle telecamere del bar, ha chiaramente visto in volto l'autore del furto e, nella mattinata di giovedì 18 marzo, attraverso l'applicazione 'trova il tuo iPhone', ha scoperto che il suo telefono era ancora in zona.

Facendo un giro nella zona, ha riconosciuto l'uomo, che glielo aveva rubato, mentre si stava allontanando a bordo di un'Apecar. A quel punto ha composto il numero del cellulare, che ha iniziato a squillare proprio lì vicino ed ha chiamato la polizia.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Cornigliano, immediatamente intervenuti, hanno fermato l'anziano prima che si allontanasse e lo hanno accompagnato in questura per la segnalazione. L'ottantenne italiano, pregiudicato, è stato denunciato per il reato di furto.