Uno evade dai domiciliari, l'altro non si presenta al Sert: arrestati

I Carabinieri della Stazione di Bolzaneto hanno arrestato un 61enne italiano per evasione. L’uomo, agli arresti domiciliari per atti persecutori, non è stato trovato a casa nella mattinata di martedì 9 luglio. Rientrato solo nel tardo pomeriggio, non ha saputo dare valide giustificazioni del suo allontanamento.

Nelle ultime ore i militari hanno arrestato anche un 60enne campano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Genova. L'uomo è stato portato nel carcere di Marassi e dovrà scontare una pena di tre anni.

Era stato affidato in prova ai servizi sociali per aver commesso reati contro il patrimonio e la persona, ma non si presentava con regolarità al Sert per i controlli periodici. Le ripetute violazioni accertate dai carabinieri di Sestri Ponente hanno portato all'arresto.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp