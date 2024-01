Oltre un etto di eroina e crack in casa, due arresti

Una serie di accertamenti condotti nella zona di Bolzaneto ha permesso ai carabinieri di scoprire un'abitazione adibita a laboratorio per il confezionamento di droga.

In particolare, due stranieri di 20 e 40 anni, rispettivamente provenienti dal Gambia e dal Senegal, sono stati sorpresi all'interno dell'appartamento dove custodivano decine di grammi di crack e oltre un etto di eroina pronte per il taglio, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento in dosi da vendere al dettaglio.

I due uomini, al termine delle formalità, sono stati reclusi nel carcere di Marassi.