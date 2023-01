Nuovo ecocompattatore a Bolzaneto

"Finalmente sarà attivato anche a Bolzaneto un ecocompattatore per la plastica così come presente già in altri quartieri". Lo dichiara in una nota Luciana Macera, consigliere della Lega nel Municipio V Valpolcevera.

"Un risultato - prosegue Macera - che abbiamo raggiunto dopo esserci impegnati presentando una mozione insieme al consigliere Alessio Bevilacqua nel precedente mandato municipale. L'ecocompattatore, installato in piazza Francesco Rismondo, si va ad aggiungere a un'altra postazione Ecovan sempre a Bolzaneto".

"La riqualificazione del quartiere - conclude il consigliere - proseguirà anche con la riapertura del punto Anagrafe. In municipio, con la mia collega Giada Beghin, stiamo lavorando per continuare il percorso di maggiore offerta per la raccolta dei rifiuti anche nelle zone di Rivarolo, Teglia e Pontedecimo".