'Strano odore' durante un controllo ai domiciliari: i carabinieri trovano la droga

Era agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e spaccio, ma ha peggiorato la propria situazione facendosi trovare con la droga in casa durante un controllo.

Protagonista della vicenda un italiano di 41 anni, denunciato dai carabinieri di Bolzaneto per detenzione ai fini di spaccio. I militari hanno bussato alla porta per un normale controllo. L'hanno trovato a casa, come da prescrizioni, ma hanno subito avvertito uno strano odore e hanno chiesto spiegazioni.

Non sono arrivate risposte plausibili ed è così scattata una perquisizione, grazie alla quale i carabinieri hanno trovato, su una scrivania in una camera al piano superiore,55 grammi di hashish e uno spinello.

