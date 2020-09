Prende a sprangate la porta della vicina, anziana denunciata

Intorno alle ore 16.20 di giovedì 3 settembre 2020 in via Costantino Reta a Bolzaneto i poliziotti delle volanti hanno denunciato una genovese di 80 anni per danneggiamento.

L'anziana, dopo l'ennesimo diverbio con la sua vicina di casa, è andata a bussare alla porta accanto con un arnese di ferro tanto da dannegiarla.

La vittima, che l'ha vista dallo spioncino, ha richiesto l'intervento della polizia.