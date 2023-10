Maltempo, container vola in strada e blocca tutto

Tragedia sfiorata questa mattina, venerdì 20 ottobre, in Valpolcevera dove una raffica di vento ha sollevato e fatto ribaltare un container vuoto, bloccando l'accesso a via Bruzzo.

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato della polizia locale, che ha chiuso la strada al traffico al fine di garantire la sicurezza dei residenti. Più tardi, sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del container. Via Bruzzo è nota per essere utilizzata come area di stoccaggio temporaneo per container vuoti in attesa di operazioni portuali.

Fortunatamente, nessuno passava in strada in quel momento: né pedoni, né automezzi. In mattinata è stato diramato un comunicato stampa dall'azienda responsabile: “Derrick, società controllata da Bolzaneto Container Terminal, informa che intorno alle 10 un container gestito all’interno dell’area di via Bruzzo, in val Polcevera, è caduto da circa 6 metri sul manto stradale sottostante per una forte raffica di vento, causando l’interruzione della viabilità, gestita dalla polizia locale che ringraziamo per la collaborazione. L’azienda sottolinea che il container è stato prontamente rimosso, che non vi sono feriti e che nessun mezzo è stato coinvolto. L’area è ora sotto la gestione della polizia locale per il pieno ripristino della viabilità”. Le auto hanno ripreso a circolare intorno alle 14.30.

Forti piogge e venti violenti hanno sferzato il capoluogo ligure, dove l'allerta arancione per temporali è cessata alle 15, causando danni e caos per le strade: pezzi di intonaco solo crollati da alcuni edifici, alberi si sono abbattuti in strada, così come sono cadute tegole da alcuni palazzi.

Tutte le notizie della giornata su GenovaToday