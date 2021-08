Capriolo ferito vaga per via Sardorella, salvato e portato al Cras

Intervento della guardia zoofila Gianlorenzo Termanini e di una pattuglia della Polizia Locale nella mattinata di lunedì 23 agosto 2021 in via Sardorella a Bolzaneto per soccorrere un capriolo gravemente ferito che vagava in mezzo alla strada. A segnalare l'animale in difficoltà diversi cittadini che l'hanno notato transitando in zona.

"Ringrazio i due agenti della Polizia Locale che mi hanno aiutato - ha raccontato a Genova Today Termanini - l'animale aveva diverse fratture ed era spaventato, è riuscito comunque ad arrampicarsi in una zona boschiva piena di rovi, ma siamo riusciti a raggiungerlo per aiutarlo, anche se con qualche difficoltà. Dopo averlo recuperato l'ho portato al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Campomorone dove sarà visitato da un medico veterinario".

L'animale, un esemplare di sesso maschile, ha le zampe posteriori fratturate e le sue condizioni sembrano essere molto gravi. Non si esclude possa essere stato investito, ma l'animale potrebbe anche essersi infortunato autonomamente cadendo dall'alto. Proprio nella giornata di sabato un capriolo è stato trovato morto a Torriglia dopo essere caduto da un muro.