Incidente di caccia a Bolzaneto: muore 58enne

Un genovese di 58 anni, Flavio Balladore, è morto domenica mattina durante una battuta di caccia organizzata in Valpolcevera insieme con il figlio.

L'incidente è avvenuto nei pressi di salita Brasile, sulle alture di Bolzaneto, in un luogo spesso battuto da cacciatori. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era a caccia con il figlio quando è stato colpito da un altro cacciatore in zona: un colpo letale, che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile, che ha avviato le indagini. Il cacciatore che ha colpito il 58enne è già stato individuato e interrogato, sotto choc il figlio dell'uomo, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.