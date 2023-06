Vede i carabinieri e fa inversione, giovane spacciatore in manette

Dopo aver visto i carabinieri in via degli Artigiani a Bolzaneto, ha invertito la marcia, sperando così di riuscire a evitare il controllo. Il 24enne genovese è stato raggiunto e bloccato dai militari a bordo del suo veicolo. Dopo l'identificazione e aver perquisito il mezzo, i militari hanno trovato tre involucri contenenti 40 grammi di hashish e quasi 100 euro in banconote di picciolo taglio.

La perquisizione estesa all'abitazione del giovane ha permesso di sequestrare ulteriori oltre 100 grammi della stessa sostanza, un tira pugni in metallo e martelletto frangi-vetro in metallo con il simbolo delle Ferrovie dello Stato. Per questo il 24enne, con pregiudizi di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi bianche e ricettazione.

Arrestato anche un cittadino argentino di 36 anni con pregiudizi di polizia colpito da un ordine di carcerazione, poiché deve scontare 3 mesi di reclusione per il reato di sostituzione di persona.

I due arresti sono avvenuti nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, effettuato dai carabinieri del comando provinciale di Genova.