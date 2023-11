Accoltellato per strada e portato in ospedale, indaga la polizia

Notte di sangue in val Polcevera. Intorno alle 2 un uomo è stato soccorso in via Bolzaneto dopo essere stato aggredito con un'arma da taglio da alcuni sconosciuti.

I mezzi di soccorso (automedica Golf 4 e ambulanze Croce Azzurra Fegino e volontari Fiumara) sono usciti in codice rosso. Una volta sul posto il paziente è stato valutato da codice giallo e così trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Sul posto anche la squadra mobile della polizia di Stato, che ha avviato indagini per tentare d'identificare gli aggressori e ricostruire i contorni della vicenda.