Non si arresta il fenomeno delle occupazioni abusive a Genova.

Nel pomeriggio di martedì 19 luglio 2022 i carabinieri della stazione di Bolzaneto hanno denunciato in stato di libertà per invasione di terreni o edifici due cittadini stranieri.

Questi ultimi avevano abusivamente occupato un appartamento disabitato di proprietà di Arte (Azienda regionale territoriale per l'edilizia), ubicato in via Cechov.