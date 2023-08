Caldo, ancora bollino rosso ma si avvicinano pioggia e fresco: le previsioni

Il caldo intenso di questi giorni - per fortuna - ha le ore contate secondo le ultime previsioni meteo. Come avevamo anticipato, la svolta dovrebbe arrivare nel weekend e precisamente nella giornata di domenica che porterà la pioggia. Non solo perché si registrerà un abbassamento delle temperature che, soprattutto nei giorni successivi, sarà notevole rispetto a queste ultime giornate di bollino rosso.

Le previsioni: da domenica si cambia

Mentre il terzo e massimo livello di allerta per ondate di calore durerà fino a venerdì 25 agosto, con una temperatura massima percepita di 36 gradi sia oggi sia domani, secondo gli esperti di 3bMeteo domenica su Genova arriverà la pioggia, con temperature previste tra 22 e 27 gradi. La perturbazione sembra destinata a durare per giorni, con le massime che - nella giornata di martedì - potrebbero limitarsi addirittura a 21 gradi. Questa è la tendenza: per avere certezze, come sempre, bisognerà seguire le previsioni dei prossimi giorni.

Malori per il caldo: la situazione nei pronto soccorso

Nel frattempo, nell'ultima giornata, in Liguria gli accessi ai pronto soccorso per patologie legate al caldo sono stati circa 40: nella maggioranza dei casi si tratta di persone anziane i cui sintomi più frequenti sono confusione mentale, mal di testa, forte sensazione di debolezza e aumento della temperatura.

Gli accessi stanno gradualmente aumentando, ma a questo incremento la Regione Liguria rende noto che non corrisponde un aumento degli accessi in codice rosso. La situazione è comunque costantemente monitorata e si ribadisce ancora l’invito a evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, evitando le attività fisiche in ambienti non climatizzati, per scongiurare il rischio di colpi di calore o altri malesseri correlati al caldo. Qui consigli e precauzioni di Regione Liguria e Asl 3.

In 98 stazioni Arpal superati i 38 gradi

Nel frattempo il caldo da bollino rosso rimane in queste ore: Arpal segnala che alle 13,30 di ieri, mercoledì 23 agosto, ben 98 stazioni della Liguria hanno superato i 38 gradi nell'arco di una singola giornata.

Con Ellera Foglietto (SV), Padivarma (SP) e Riccò del Golfo (SP) si è arrivati al terzo posto assoluto di temperatura massima registrata in Liguria dal 2003 ad oggi. Come temperature minime Genova negli ultimi 3 giorni non è mai scesa sotto i 28 gradi: sarà un sollievo - se le previsioni di questi giorni si riveleranno attendibili - passare alle minime fino a 19 gradi previste la prossima settimana.