Il caldo non si arresta: bollino rosso anche giovedì

Non solo martedì e mercoledì: anche la giornata di giovedì 24 agosto, a Genova, sarà ufficialmente contrassegnata dal bollino rosso per ondate di calore.

A renderlo noto, il Ministero della Salute che ha diffuso un nuovo bollettino oggi, martedì 22 agosto. Non si ferma dunque il caldo con il bollino rosso - livello 3 di allerta - per ondate di calore. Secondo le previsioni, l'ondata di calore è sulla nostra regione è destinata a permanere almeno fino a venerdì (ma per il livello dell'allerta, si aspettano le comunicazioni ufficiali giorno per giorno).

Sono previsti 36 gradi in media su tutta la regione, con temperature percepite intorno ai 40 che potranno salire fino a 45 gradi a causa dell'umidità.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, il caldo è previsto fino a venerdì, poi gradualmente le temperature si abbasseranno fino a una perturbazione che dovrebbe investire Genova domenica e lunedì, portando una ventata di fresco che dovrebbe durare giorni.