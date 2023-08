Esodo estivo, arriva un fine settimana da bollino nero

Esodo estivo e code. Quello che si sta avvicinando potrebbe essere il peggior fine settimana sul fronte del traffico. Sabato 5 agosto 2023 è la giornata in cui è previsto il maggior picco di partenze e, nelle previsioni di Autostrade per l'Italia, la mattinata è da bollino nero. Bollino che poi diventa rosso nel pomeriggio e verde in serata. Domenica 6 agosto 2023 previsti ulteriori spostamenti massicci, bollino rosso al mattino, poi giallo al pomeriggio e verde in serata.

Per quello che riguarda Genova e la Liguria, tra l'altro, c'è anche il nuovo cantiere in prossimità della barriera di Genova Ovest con restringimento di carreggiata. È stato aperto il primo agosto e andrà avanti fino al termine del mese per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza laterali. Autostrade aveva spiegato: "In condivisione con il tavolo istituzionale sulla programmazione dei cantieri e in relazione all’importanza delle lavorazioni in oggetto è stato scelto questo periodo, durante il quale abbiamo rimosso la maggior parte dei cantieri impattanti sul resto della rete, in considerazione del fatto che in ambito cittadino agosto è il mese in cui si registrano storicamente i minori volumi di traffico in ingresso/uscita alla barriera di Genova Ovest, mentre il traffico merci in entrata/uscita dal porto si decrementa mediamente del 20-30%".

Per quello che riguarda il traffico massima attenzione anche venerdì 4 agosto 2023 perché sono previste molte partenze tra mattino e pomeriggio, segnalate con il bollino rosso nelle previsioni di Autostrade.

Previsioni traffico e bollini Autostrade estate 2023